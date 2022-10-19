В Николаевской области ночью сбили 13 вражеских дронов-камикадзе

Наши воины продолжают защищать украинское небо от атак российских захватчиков. В ночь на 19 октября были сбиты 13 вражеских беспилотников иранского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"Одиннадцать баражирующих боеприпасов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны, еще два - бойцами Национальной гвардии и Государственной пограничной службы", - указали в Воздушных силах.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Украине сейчас разворачивается полная схема по борьбе с иранскими дронами-камикадзе. В ближайшее время проблема с Shahed-136 будет решена.

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