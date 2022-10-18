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Николаев остался без свет из-за обстрелов

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Николаев, Вторник 18 октября 2022 02:37
Николаев остался без свет из-за обстрелов Фото: в Николаеве прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Во вторник ночью, 18 октября, в Николаеве прогремели взрывы, в городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Обновлено 02:16

В Николаеве и части области исчезло электроснабжение из-за обстрелов. Все службы работают.

Напомним, российские оккупанты сегодня, 17 октября, атаковали дронами-камикадзе Николаев. В результате удара были повреждены цистерны с подсолнечным маслом на территории предприятия.

Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе.

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