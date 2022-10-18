Николаев остался без свет из-за обстрелов
Фото: в Николаеве прогремели взрывы (Getty Images)
Во вторник ночью, 18 октября, в Николаеве прогремели взрывы, в городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
Жителей просят оставаться в укрытиях.
Обновлено 02:16
В Николаеве и части области исчезло электроснабжение из-за обстрелов. Все службы работают.
Напомним, российские оккупанты сегодня, 17 октября, атаковали дронами-камикадзе Николаев. В результате удара были повреждены цистерны с подсолнечным маслом на территории предприятия.
Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.