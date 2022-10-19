У Миколаєві було чути гучний вибух
У Миколаєві сьогодні ввечері, 19 жовтня, було чути гучний вибух. Повітряну тривогу у регіоні не оголошували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини N.
Повідомляється, що вибух пролунав приблизно о 22:30 за київським часом. Через деякий час після вибуху у місті оголосили повітряну тривогу. З метою безпеки рекомендується мешканцям обласного центру пройти до укриття.
Оновлено (22:48)
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що окупанти "вирішили питання" з пам'ятником "Співробітникам міліції".
Він також додав, що якщо причиною знищення пам'ятника став підрив вибухівкою, то ініціатори вибуху будуть відповідати за всією суворістю закону.
Раніше ми писали, що в Миколаєві в ніч на 19 жовтня було збито 13 ворожих безпілотників іранського виробництва .
Також повідомлялося, що вночі 18 жовтня внаслідок обстрілу окупаційними військами було знеструмлено Миколаїв та частину області .
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