У Миколаєві було чути гучний вибух

Фото: вибух у Миколаєві 19 жовтня пролунав до оголошення тривоги (Getty Images)

У Миколаєві сьогодні ввечері, 19 жовтня, було чути гучний вибух. Повітряну тривогу у регіоні не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини N.

Повідомляється, що вибух пролунав приблизно о 22:30 за київським часом. Через деякий час після вибуху у місті оголосили повітряну тривогу. З метою безпеки рекомендується мешканцям обласного центру пройти до укриття. Оновлено (22:48) Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що окупанти "вирішили питання" з пам'ятником "Співробітникам міліції". Він також додав, що якщо причиною знищення пам'ятника став підрив вибухівкою, то ініціатори вибуху будуть відповідати за всією суворістю закону.