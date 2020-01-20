Микитася зняли з рейсу при спробі покинути Україну

Прикордонники зняли з літака екс-нардепа Максима Микитася при спробі покинути Україну. Про це повідомляє член наглядової ради акціонерного товариства "Українська залізниця" Сергій Лещенко на своєму Telegram-каналі.

Куди саме хотів полетіти Микитась поки не відомо.

"При спробі вильоту з України знятий з рейсу народний депутат 8 скликання Микитась Максим", - написав Лещенко.

Нагадаємо, в минулому місяці прокурори Генеральної прокуратури спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань провели обшук за місцем проживання Максима Микитася в передмісті Києва.

Раніше Вищий антикорупційний суд України призначив Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 млн гривень. За нього внесли заставу і відпустили.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань підозрює Микитася в незаконній легалізації більше 200 млн гривень. Слідчі стверджують, що він використовував підставних осіб і підробив документи для отримання корпоративних прав на об'єкти будівництва. Також вийшло журналістське розслідування, в якому стверджується, що пов'язана зі скандальним забудовником Микитасем компанія отримала 700 млн на будівництво сховищ для Збройних сил України.

Крім того, в липні Микитась напав на голову сільради Любеча Чернігівській області.