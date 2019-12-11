В будинку екс-нардепа Микитася провели обшуки

Фото: Максим Микитась (facebook.com)

Вирішується питання про накладення арешту на майно

Прокурори Генеральної прокуратури спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань 11 грудня 2019 року провели обшук за місцем проживання колишнього народного депутата Максима Микитася у передмісті Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

Так, за процесуального керівництва прокурорів ГПУ слідчими ДБР встановлено, що народний депутат можливо вчинив дії, спрямовані на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом в розмірі понад 200 млн грн.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на майно, у тому числі, виявлене під час обшуку.

Зазначимо, раніше Вищий антикорупційний суд України призначив Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 млн гривень. Його підозрюють у змові з колишнім командувачем Національної гвардії Юрієм Аллеровым і організації корупційної схеми заволодіння нерухомістю в Києві.

Застава в сумі 5,5 млн гривень була внесена за Микитася, проте згодом Апеляційна палата ВАКС взяла його під варту і підняла суму застави до 80 млн гривень. Він вийшов під заставу 25 жовтня, однак на нього одягнули електронний браслет.

Крім того, Державне бюро розслідувань підозрює Микитася в незаконній легалізації більше 200 млн гривень. Слідчі стверджують, що він використовував підставних осіб і підробив документи для отримання корпоративних прав на об'єкти будівництва. Також вийшло журналістське розслідування, в якому стверджується, що явязанная зі скандальним забудовником Микитасем компанія отримала 700 млн на будівництво сховищ для Збройних сил України.