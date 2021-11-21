RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Міграційна криза може стати прелюдією до "чогось гіршого", - прем'єр Польщі

Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про те, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю може стати прелюдією до "чогось набагато гіршого". Мінськ продовжує перекидати мігрантів до кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, прикордонна охорона Польщі повідомляє про те, що білоруські сили все ще перевозять мігрантів до кордону. Моравецький також вказав на збільшення російського військового контингенту поруч з кордоном України, а також Білорусі.

"Ситуація в Афганістані після захоплення влади талібами може бути використана як наступний етап міграційної кризи", - підкреслив прем'єр-міністр Польщі.

Нагадаємо, мігранти на білорусько-польському кордоні з'явилися після того, як режим Олександр Лукашенко пообіцяв громадянам країн Близького Сходу коридор до Європи. Однак після того, як мігранти не змогли прорвати польський кордон, режим перемістив їх в логістичний центр.

Як писало РБК-Україна, Всесвітня організація охорони здоров'я зголосилася допомогти мігрантам, які знаходяться біля польського кордону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша