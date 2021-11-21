UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Миграционный кризис может стать прелюдией к "чему-то худшему", - премьер Польши

Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что миграционный кризис на границе с Беларусью может стать прелюдией к "чему-то гораздо худшему". Минск продолжает перебрасывать мигрантов к границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, пограничная охрана Польши сообщает о том, что белорусские силы все еще перевозят мигрантов к границе. Моравецкий также указал на увеличение российского воинского контингента рядом с границей Украины, а также Беларуси.

"Ситуация в Афганистане после захвата власти талибами может быть использована в качестве следующего этапа миграционного кризиса", - подчеркнул премьер-министр Польши.

Напомним, мигранты на белорусско-польской границе появились после того, как режим Александр Лукашенко пообещал гражданам стран Ближнего Востока коридор в Европу. Однако после того, как мигранты не смогли прорвать польскую границу, режим переместил их в логистический центр.

Как писало РБК-Украина, Всемирная организация здравоохранения вызвалась помочь мигрантам, которые находятся у польской границы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша