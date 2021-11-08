Міграційна криза. Дуда зателефонував Зеленському та главам країн Балтії

Президент Польщі Анджей Дуда зателефонував лідерам України та країн Балтії. Він проводить термінові консультації через міграційну кризу на кордоні з Білоруссю .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря канцелярії польського президента Якуба Кумоча .

"Дуда тільки-но поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Президент проводить серію переговорів з керівниками сусідніх з Білоруссю країн та інших держав нашого регіону. Немає серйозних розбіжностей у думках. Всі бачать, що робить Лукашенко", - заявив держсекретар.

Він зазначив, що окрім розмови з Зеленським, відбулися переговори з президентами Литви, Латвії та Естонії. Всі вони висловили свою підтримку Польщі та засудили гібридну агресію з боку білоруського режиму, яким керує Олександр Лукашенко.