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Польща очікує загострення ситуації на кордоні найближчими годинами

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Варшава, Понеділок 08 листопада 2021 17:44
Польща очікує загострення ситуації на кордоні найближчими годинами Фото: Павло Солох, глава Бюро національної безпеки Польщі (flickr.com//ministerstwoobronynarodowej)
Автор: Дмитро Левицький

Глава Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох попередив про можливість загострення ситуації на кордоні з Білоруссю. Там сьогодні тисячі нелегальних мігрантів намагаються прорватися через кордон та потрапити в Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Польщі.

Під час наради під головуванням польського президента Солох заявив, що ситуація може загостритися вже найближчими годинами.

"Ми очікуємо посилення нападів на кордоні найближчими годинами", - цитує канцелярія главу Бюро нацбезпеки.

Президент Польщі Анджей Дуда розглядає можливість скликання Ради національної безпеки через ситуацію на польсько-білоруському кордоні.

Нагадаємо, сьогодні вранці з Білорусі до польського кордону вирушили тисячі мігрантів, щоб прорватися на територію ЄС.

Польща відразу ж мобілізувала армію, щоб стримати натовп мігрантів.

Пізніше з'явилося відео з першими спробами мігрантів потрапити в Польщу.

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