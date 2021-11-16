Білоруські служби ламали паркан на кордоні для прориву мігрантів, - Міноборони Польщі
За даними Міноборони Польщі, у ніч на 16 листопада білоруські служби руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально пробратися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Польщі у Twitter.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак написав у Twitter, що польська армія та прикордонники чудово впоралися зі своїм завданням. Вони змогли спільними зусиллями зміцнити пости на прикордонному переході в Кузниці. Польські служби відбили атаку з боку Білорусі та не допустили проникнення мігрантів на територію країни.
За даними прикордонної служби Польщі в Twitter, у понеділок, 15 листопада, було зафіксовано 244 спроби незаконного перетину білорусько-польського кордону. Польські прикордонники ухвалили рішення, що 29 іноземців-нелегалів мають залишити територію Республіки Польща.
Нагадаємо, увечері 15 листопада група мігрантів із кількох сотень людей спробувала прорватися на територію Польщі. Вони закидали польських силовиків камінням, пошкодивши шолом одному з поліцейських.