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Мігранти проривалися з Білорусі: польський військовий потрапив до лікарні

Автор: Ольга Белей

За минулу добу, 19 січня, 38 іноземців, за підтримки білоруських служб, намагалися нелегально перетнути польсько-білоруський кордон. Вони проявляли агресію до польських прикордонників на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прикордонної служби Польщі в Твіттері.

"За минулу добу, 19 січня, польсько-білоруський кордон намагалися перетнути 38 осіб. На відрізку, що охороняється прикордонною заставою в Мельнику, група з 30 осіб силою форсувала кордон", - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомляється, що були затримані громадяни Іраку, Гвінеї, Пакистану, Сирії та Індії.

Крім того, Польський прикордонник отримав поранення. Його вдарили каменем по голові. Він був доставлений в лікарню.

Нагадаємо, у Польщі за першу половину січня 2022 року зафіксували вже понад 500 спроб перетину кордону з Білорусі. У тому числі припинено і ряд силових спроб прориву польсько-білоруського кордону.

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Польша