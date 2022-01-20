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Мигранты прорывались из Беларуси: Польский военный попал в больницу

Автор: Ольга Белей

За прошлые сутки, 19 января, 38 иностранцев, при поддержке белорусских служб, пытались нелегально пересечь польско-белорусскую границу. Они проявляли агрессию к польским пограничникам на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы Польши в Твиттере.

"За минувшие сутки, 19 января, польско-белорусскую границу пытались пересечь 38 человек. На отрезке, охраняемом пограничной заставой в Мельнике, группа из 30 человек силой форсировала границу", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что были задержаны граждане Ирака, Гвинеи, Пакистана, Сирии и Индии.

Кроме того, польский пограничник получил ранение. Его ударили камнем по голове. Он был доставлен в больницу.

Напомним, в Польше за первую половину января 2022 года зафиксировали уже более 500 попыток пересечения границы из Беларуси. В том числе пресечено и ряд силовых попыток прорыва польско-белорусской границы.

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Польша