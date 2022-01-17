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У Польщі з початку року запобігли понад 500 спробам нелегального перетину кордону з Білорусі

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Польща, Понеділок 17 січня 2022 04:02
У Польщі з початку року запобігли понад 500 спробам нелегального перетину кордону з Білорусі Фото: польські прикордонники (twitter.com/HRDefsEN)
Автор: Анна Полисученко

У Польщі за першу половину січня 2022 року зафіксували вже понад 500 спроб перетину кордону з Білорусі. У тому числі припинено і ряд силових спроб прориву польсько-білоруського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Торік зафіксували 39 700 спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону. У грудні 2022 року їх було понад 1 700.

Нагадаємо, що 15 січня прорватись на територію Польщі за підтримки білоруських силовиків намагалася група з 18 мігрантів. У польських прикордонників кидали каміння та гілки дерев.

Нелегали зруйнували паркан і змогли перебратися через кордон, але там їх відразу затримали. Вони виявилися громадянами Іраку, Сирії та Єгипту.

Раніше ми писали, що польський кордон спробували прорвати нелегали з території Білорусі. Постраждав прикордонник.

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