Мігранти наступають. Що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі: фото, відео

Фото: мігранти на кордоні Польщі (Twitter Stanisław Żaryn, gpk.gov.by)

Тисячі мігрантів вийшли на КПП "Брузги"

Вранці 15 листопада велика колона в супроводі білоруських силовиків вийшла зі стихійного табору в бік прикордонного переходу "Брузгі".

Перед тим, як вийти на КПП, мігранти влаштували тисняву і зламали частину паркану на білоруській стороні. За оцінками заступника міністра внутрішніх справ Мацея Васяка, мова йде про тисячі мігрантів. Він припускає, що сьогодні вони підуть на штурм, але запевнив, що польська сторона готова до всіх сценаріїв.

Польща підігнала водомет і підняла в небо вертоліт

У відповідь на загострення ситуації польська сторона підігнала водомет і підняла в повітря вертоліт. На даний момент мігранти не вдаються до активних дій.

Стрілянина на кордоні

Тим часом на кордоні з білоруської сторони чути стрілянину з автоматів. Міністерство оборони Польщі вважає, що це чергові провокації білоруських силовиків, які стріляють холостими патронами.