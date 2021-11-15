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Мигранты наступают. Что происходит на границе Польши и Беларуси: фото, видео

Автор: Александр Мороз

Сегодня ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась, по всей видимости, мигранты снова попытаются прорваться на польскую территорию. На данный момент две тысячи человек вышли на белорусский КПП "Брузги", а Польша готовится подавить возможный штурм.

РБК-Украина следит за ситуацией на границе Польши и Беларуси.

Фото: мигранты на границе Польши (Twitter Stanisław Żaryn, gpk.gov.by)

Тысячи мигрантов вышли на КПП "Брузги"

Утром 15 ноября большая колонна в сопровождении белорусских силовиков вышла из стихийного лагеря в сторону пограничного перехода "Брузги".

Перед тем, как выйти на КПП, мигранты устроили давку и сломали часть забора на белорусской стороне. По оценкам замминистра внутренних дел Мацея Васяка, речь идет о тысячах мигрантов. Он предполагает, что сегодня они пойдут на штурм, но заверил, что польская сторона готова ко всем сценариям.

Польша подогнала водомет и подняла в небо вертолет

В ответ на обострение ситуации польская сторона подогнала водомет и подняла в воздух вертолет. На данный момент мигранты не предпринимают активных действий.

Стрельба на границе

Тем временем на границе с белорусской стороны слышна стрельба из автоматов. Министерство обороны Польши полагает, что это очередные провокации белорусских силовиков, которые стреляют холостыми патронами.

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