Польща показала відео табору мігрантів на кордоні

Фото: нелегали з Білорусі розбили табір на кордоні з Польщею (twitter.com/terytorialsi)

Міністерство оборони Польщі опублікувало відео, на якому показана ситуація на кордоні. Мігранти з Білорусі розбили табір біля прикордонної смуги в районі переходу Кузні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Міноборони Польща.