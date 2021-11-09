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Польща показала відео табору мігрантів на кордоні

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Варшава, Вівторок 09 листопада 2021 17:31
Польща показала відео табору мігрантів на кордоні Фото: нелегали з Білорусі розбили табір на кордоні з Польщею (twitter.com/terytorialsi)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство оборони Польщі опублікувало відео, на якому показана ситуація на кордоні. Мігранти з Білорусі розбили табір біля прикордонної смуги в районі переходу Кузні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Міноборони Польща.

"Так зараз виглядає табір мігрантів в районі Кузні", - підписали польські військові відео.

На кадрах, знятих з вертольота, видно сотні наметів, які біля прикордонної смуги на білоруській стороні розбили нелегальні мігранти. Вони палять багаття.

З боку Польщі за ними спостерігають військові та прикордонники.

Нагадаємо, 8 листопада після невдалої спроби прорватися на польську територію мігранти з Білорусі розбили наметовий табір на кордоні.

Детальніше про те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні - в матеріалі РБК-Україна "Табір мігрантів проти загону військових: що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі".

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