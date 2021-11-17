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Білоруські служби, використовуючи лазер, допомагали мігрантам перейти кордон, - прикордонслужба Польщі

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Польща, Середа 17 листопада 2021 11:39
Білоруські служби, використовуючи лазер, допомагали мігрантам перейти кордон, - прикордонслужба Польщі
Автор: Іванна Шовкун

Прикордонна служба Польщі запобігла двом спробам великих груп мігрантів перейти кордон країни. Їм допомагали білоруські служби, спрямовуючи лазер на польських прикордонників, а деякі мігранти кидали каміння в силовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

Прес-секретар прикордонної служби Польщі Ганна Михальська розповіла, що спроби прорватися через кордон відбулися у вівторок, 16 листопада. Одна з них трапилася в Черемші приблизно о 18:00, а друга - приблизно о 23:00.

У першій брали участь приблизно 50 осіб. Саме тоді білоруські служби використали лазер.

"Білоруська сторона направила на нас сліпуче світло за допомогою зеленого лазера", - зазначила Михальська.

Друга спроба прориву кордону була масштабнішою.

"Це була група з приблизно 100 осіб, 50 з яких агресивніше намагалися розсунути кордон", - зазначила вона і додала, що польські служби зупинили обидві спроби, тому іноземці не змогли потрапити на територію країни.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що паркан, який вони почали будувати влітку на кордоні з Білоруссю, є лише тимчасовим. Польща має намір звести постійну огорожу.

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