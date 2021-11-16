Мігранти все ближче. Що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі: відеотрансляція

Сьогодні, 16 листопада, мігранти на кордоні з Польщею перейшли в наступ. Вони прорвали паркан з білоруського боку і атакували польських силовиків камінням і пляшками, ті у відповідь застосували сльозогінний газ і водомет.

РБК-Україна стежить за ситуацією на кордоні Польщі та Білорусі.

Атака мігрантів

Вранці група чоловіків проробила дірку в білоруському паркані і з палицями кинулася на паркан на польській стороні, намагаючись його зламати. Крім того, мігранти почали закидати силовиків камінням і пляшками.

У відповідь польські силовики застосували газ і водомет. Станом на зараз атака мігрантів відбита, але поруч з їх табором постійно чутні постріли.

Вертоліт патрулює кордон

На кордон вилетів польський вертоліт для патрулювання ситуації. Польська поліція заявляє, що білоруські силовики ніяк не реагують на агресію мігрантів.

Тим часом діти мігрантів на прикордонному переході "Брузгі" підійшли до паркану і почали просити польських прикордонників про допомогу. Серед мігрантів були помічені плакати із закликами до прав людини.