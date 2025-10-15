Мигранты с Кавказа и Азии? Как Украина будет закрывать кадровый "голод"

Украина не планирует массово привлекать работников с Кавказа или Азии для покрытия дефицита кадров, однако иностранцы и в дальнейшем могут трудоустраиваться в стране.

Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк в интервью РБК-Украина .

По словам Жовтяк, до полномасштабного вторжения ежегодно выдавали 16-20 тысяч разрешений на работу иностранцам. Сейчас же дефицит кадров ощутимый, но только 15% работодателей готовы брать иностранцев - преимущественно в перерабатывающей промышленности и строительстве.

"Ситуация сложная из-за мобилизации, но рынок должен сам себя сбалансировать", - пояснила Жовтяк.

По ее словам, решить проблему можно и без привлечения мигрантов. Так, мебельное предприятие на Закарпатье, которое планировало пригласить 160 работников из Бангладеш, впоследствии начало трудоустраивать внутренне перемещенных лиц. Работодатель предоставил им жилье, питание и социальный пакет.

Также, по словам руководительницы службы занятости, государство поддерживает бизнес через компенсационные программы. В частности, работодатели могут получить:

120 тыс. гривен - за обустройство рабочего места для человека с инвалидностью I группы;

80 тыс. гривен - для II группы;

8 тыс. гривен в месяц в течение 3 месяцев - за трудоустройство ВПЛ (6 месяцев - если человек имеет инвалидность).

"Если предложить людям достойные условия - жилье, компенсацию аренды или достойную оплату - они останутся работать в Украине", - подытожила Жовтяк.