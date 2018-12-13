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Французька поліція опублікувала фото чоловіка, що стріляв у Страсбурзі

Новини » Надзвичайні події    13.12.2018 - 00:58
Французька поліція опублікувала фото чоловіка, що стріляв у Страсбурзі
Фото: різдвяний ярмарок у Страсбурзі (twitter.com/UkrZaKordonom)

Поліцейські застерігають французів, що розшукуваний вкрай небезпечний і жорстокий

У Франції поліція поширила фотографію чоловіка, який влаштував стрілянину в Страсбурзі на різдвяному ярмарку у вівторок, 11 грудня, в результаті чого загинули три людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення про розшук у Twitter правоохоронців.

В інформації, розміщеній поряд з фотографією, зазначено ім'я - Шаріф Шекатт, його вік - 29 років, зріст - 180 см

Як особлива прикмета повідомляється про шрам на верхній частині лоба стрілка.

Поліція звернулася до населення за допомогою в затриманні злочинця, водночас застерігаючи про те, що Шекатт вкрай небезпечний і жорстокий.

Нагадаємо, увечері 11 грудня поруч із різдвяним ярмарком у французькому Страсбурзі чоловік відкрив стрілянину, внаслідок якої три людини загинули, ще 12 були поранені.

У Франції у зв'язку зі стріляниною посилили контроль на кордонах, а також різдвяних ринках. На пошуки стрілка направили сотні поліцейських і жандармів.

Поліція відразу після стрілянини просила жителів не залишати будинки.

 

 

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