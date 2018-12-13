Французька поліція опублікувала фото чоловіка, що стріляв у Страсбурзі

Поліцейські застерігають французів, що розшукуваний вкрай небезпечний і жорстокий
У Франції поліція поширила фотографію чоловіка, який влаштував стрілянину в Страсбурзі на різдвяному ярмарку у вівторок, 11 грудня, в результаті чого загинули три людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення про розшук у Twitter правоохоронців.
В інформації, розміщеній поряд з фотографією, зазначено ім'я - Шаріф Шекатт, його вік - 29 років, зріст - 180 см
Як особлива прикмета повідомляється про шрам на верхній частині лоба стрілка.
Поліція звернулася до населення за допомогою в затриманні злочинця, водночас застерігаючи про те, що Шекатт вкрай небезпечний і жорстокий.
[#AppelàTémoins] La #Police judiciaire recherche l'individu suspecté d'être le tireur du marché de Noël de #Strasbourg. #AidezNous— Police nationale (@PoliceNationale) December 12, 2018
Attention, individu dangereux, 'intervenez pas vous-même.
Contactez le 197 - https://t.co/K2nJHREiwZ pic.twitter.com/zHSNRDkGXC
Нагадаємо, увечері 11 грудня поруч із різдвяним ярмарком у французькому Страсбурзі чоловік відкрив стрілянину, внаслідок якої три людини загинули, ще 12 були поранені.
У Франції у зв'язку зі стріляниною посилили контроль на кордонах, а також різдвяних ринках. На пошуки стрілка направили сотні поліцейських і жандармів.
Поліція відразу після стрілянини просила жителів не залишати будинки.