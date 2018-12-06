ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В окупованому Криму затримали адвоката Курбедінова

Новини » Суспільство    06.12.2018 - 12:06
В окупованому Криму затримали адвоката Курбедінова
Фото: Еміль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

Адвоката затримали співробітники російського Центру з протидії екстремізму

В окупованому РФ Криму співробітники російського Центру з протидії екстремізму затримали адвоката Еміля Курбедінова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Кримської солідарності" в Facebook.

"Щойно адвоката Еміля Курбедінова затримали співробітники Центру з протидії екстремізму. Його колеги виїжджають в головне управління МВС", - йдеться в повідомленні.

За інформацією журналіста Антона Наумлюка, адвоката затримали за підозрою в 20.3 КОАП Росії ("Пропаганда або публічне демонстрування нацистської атрибутики або символіки, або атрибутики або символіки екстремістських організацій, або атрибутики або символіки, пропаганда або публічне демонстрування яких заборонено федеральними законами").

Повідомляється, що Курбедінова затримали по дорозі з дому в офіс.

Нагадаємо, раніше в аннексированном Росією Сімферополі 28 листопада в будинку активістки Українського культурного центру Галини Балабан російські силовики проводили обшук.

США на Раді міністрів ОБСЄ обговорять агресію РФ проти України В окупованому Криму "суд" продовжив арешт учасникам "справи Веджіє Кашка"
Новини України КримадвокатЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся