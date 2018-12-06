В окупованому Криму затримали адвоката Курбедінова

Фото: Еміль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

Адвоката затримали співробітники російського Центру з протидії екстремізму

В окупованому РФ Криму співробітники російського Центру з протидії екстремізму затримали адвоката Еміля Курбедінова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Кримської солідарності" в Facebook.

"Щойно адвоката Еміля Курбедінова затримали співробітники Центру з протидії екстремізму. Його колеги виїжджають в головне управління МВС", - йдеться в повідомленні.

За інформацією журналіста Антона Наумлюка, адвоката затримали за підозрою в 20.3 КОАП Росії ("Пропаганда або публічне демонстрування нацистської атрибутики або символіки, або атрибутики або символіки екстремістських організацій, або атрибутики або символіки, пропаганда або публічне демонстрування яких заборонено федеральними законами").

Повідомляється, що Курбедінова затримали по дорозі з дому в офіс.

Нагадаємо, раніше в аннексированном Росією Сімферополі 28 листопада в будинку активістки Українського культурного центру Галини Балабан російські силовики проводили обшук.