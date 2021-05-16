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МИД о вступлении Украины в НАТО: пока мы не слышали положительной реакции

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Украина, Воскресенье 16 мая 2021 13:37
МИД о вступлении Украины в НАТО: пока мы не слышали положительной реакции Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина пока не видит положительной реакции на намерения вступить в НАТО. Однако, по его словам, украинская сторона не прекратит стремиться к членству в Североатлантическом альянсе.

Об этом говорится в интервью министра для немецкого канала Deutsche Welle.

Как отметил министр, перспективы евроатлантического и европейского членства давно уже должны были быть предоставлены Украине.

"И я бы хотел напомнить, что, например, когда речь заходит о НАТО, на саммите в Бухаресте в 2008 году союзники дали обещания. Прошло уже 13 лет, и наш президент повторил наши намерения достичь этого. Пока что мы не слышали положительной реакции. Но, как вы знаете, мы стремимся к членству, так что будем продолжать настаивать на этом", - сказал глава МИД.

Кулеба отметил, что во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен не обещал, что Украина в этом или следующем году станет членом НАТО, однако заверил, что это произойдет.

"Однако он еще раз заверил нас в том, что США верны решениям от 2008 года, в которых четко сказано, что Украина и Грузия - а речь шла о двух странах - станут членами НАТО, и что мы с нашими друзьями и партнерами будем работать над достижением этой цели", - добавил он.

Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский призвал предоставить Украине План действий по членству в НАТО. Этот план нужен для дальнейшего вступления Украины в Альянс.

Глава государства также подчеркнул, что Украина не может бесконечно "оставаться в прихожей" ЕС и НАТО.

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