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У МЗС уточнили кількість евакуйованих українців з США

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 15:11
У МЗС уточнили кількість евакуйованих українців з США
Фото: пасажири в літаку (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Прибуття планується сьогодні, о 21:00

Сьогодні в Україну прибуде евакуаційний рейс з Майямі (США) з 259 українцями на борту. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речник МЗС України Катерина Зеленко.

Вона підтвердила, що рейс Майамі-Київ, як і було повідомлено посольство України в США, відправився 26 квітня.

"Прибуття рейсу з Майамі планується сьогодні в 21:00", - заявила Зеленко, зазначивши, що на борту літака буде 259 громадян України.

Раніше в посольстві України в США повідомили, що в Україну з Майямі вилетів спецрейс, який доставить додому 119 українських учнів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів анонсував відновлення низки спеціальних рейсів з 26 міст світу для евакуації громадян України з-за пандемії коронавіруса. У список міст, з яких здійснюватимуться спеціальні рейси, входять: Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.

Додамо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що МВС не більше дасть згоди на один авіаційний чартер для евакуації громадян України. Пасажирське авіасполучення України було повністю закрито.

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