МЗС України висловив Росії протест через затримання Климента

У МЗС також підкреслили, що, незважаючи на звільнення архієпископа, він залишається під загрозою переслідувань окупантами

МИД Украины выразил протест Российской Федерации (РФ) из-за задержания оккупационными властями архиепископа православной церкви Украины Климента в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В заявлении отмечается, что архиепископ Симферопольский и Крымский Климент выполняет гуманитарную миссию как председатель Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы.

"МИД Украины выражает протест Российской Федерации и ее оккупационной власти на территории Автономной Республики Крым по поводу безосновательного задержания архиепископа православной церкви Украины Климента", - говорится в сообщении ведомства.

В МИД также подчеркнули, что, несмотря на освобождение архиепископа, он остается под угрозой преследований оккупантами.

"Требуем от кремлевского режима прекратить преследование на временно оккупированных территориях Украины религиозных деятелей и представителей конфессий. Призываем мировое сообщество, наших международных партнеров, правозащитные организации осудить очередное нарушение прав человека в АРК", - добавили в министерстве.

Напомним, 3 марта, в оккупированном Крыму российские силовики задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента Как сообщалось, Климента задержали на автовокзале оккупированного Симферополя, когда архиепископ планировал посетить судебное разбирательство дела политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону (Российская Федерация). Позже Климента отпустили без составления протокола.