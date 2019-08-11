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МЗС України висловило протест через візит Путіна в окупований Крим

Новини » Політика    11.08.2019 - 10:20
МЗС України висловило протест через візит Путіна в окупований Крим
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін відвідав окупований Крим у суботу, 10 серпня

Міністерство закордонних справ України висловило протест через неузгоджений візит президента Російської Федерації Володимира Путіна в окупований Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Так, в зовнішньополітичному відомстві засудили відвідування російським президентом окупованого Криму в суботу, 10 серпня, оскільки вона була неузгоджена з українською владою.

"Ця поїздка, як і усі попередні неузгоджені з українською стороною відвідання російськими посадовцями тимчасово окупованого регіону України, є грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", - наголосили в МЗС.

Також в міністерстві назвали "нікчемними" намагання російських ЗМІ видати відвідування окупованого Криму та Севастополя російськими посадовцями за внутрішньодержавні та нагадали, що дані території є невід'ємною частиною України.

"Жодні вояжі російських посадовців не спроможні змінити визначений Конституцією і законами України статус цих територій, а лише черговий раз демонструють нехтування РФ загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, у тому числі статутом ООН, резолюціями Генеральної асамблеї ООН, а також зобов’язаннями РФ за двосторонніми та багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна та РФ", - додали у відомстві.

Нагадаємо, в кінці липня неузгоджений з українською стороною візит до окупованого Криму здійснив російських прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. Тоді українське МЗС також рішуче засудило намір російського політика взяти участь у військовому параді Чорноморського флоту РФ.

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