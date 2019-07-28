В МЗС відреагували на запланований візит Медвєдєва в Крим

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Медвєдєв збирається взяти участь в параді російського флоту

Міністерство закордонних справ (МЗС) відреагувало на плани прем'єр-міністра Росії Дмитра Медвєдєва відвідати окупований Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

В українському зовнішньополітичному відомстві висловили протест з приводу чергової поїздки російського керівництва на окупований Кримський півострів. Також у міністерстві назвали цинічними плани Медвєдєва взяти участь у військовому параді російського флоту.

"Зазначена поїздка відбувається всупереч неодноразовим застереженням з боку України. Цинічною є мета "візиту" - участь у параді окупаційного флоту Росії. Продовжуємо дотримуватися принципової позиції щодо неприпустимості неузгоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовими особами території України в її міжнародно визнаних кордонах, яка включає Автономну Республіку Крим і місто Севастополь", - йдеться в коментарі МЗС.

Крім того, в міністерстві наголосили, що відповідно до норм міжнародного права відповідальність за всі негативні наслідки, які можуть статися через присутність в Криму окупаційної російської влади, повністю покладаються на державу-агресора.

Зазначимо, російські ЗМІ повідомили, що російський прем'єр Медвєдєв збирається відвідати окупований Крим, щоб взяти участь у військовому параді до дня російського флоту.

Нагадаємо, раніше Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила Люксембурзьку декларацію, частиною якої стала резолюція із засудженням російської анексії Криму та мілітаризації Чорноморського регіону.

РБК-Україна писало, що Рада Європейського союзу в четвер, 20 червня, ухвалила рішення про продовження санкцій проти Російської Федерації за анексію Криму та Севастополя.