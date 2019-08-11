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МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в оккупированный Крым

Новости » Политика    11.08.2019 - 10:20
МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в оккупированный Крым
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин посетил оккупированный Крым в субботу, 10 августа

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за несогласованного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в оккупированный Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, во внешнеполитическом ведомстве осудили посещение российским президентом оккупированного Крыма в субботу, 10 августа, поскольку оно не было согласовано с украинской властью.

"Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими чиновниками временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - подчеркнули в МИД.

Также в министерстве назвали "ничтожными" попытки российских СМИ выдать посещения оккупированного Крыма и Севастополя российскими чиновниками за внутригосударственные и напомнили, что данные территории являются неотъемлемой частью Украины.

"Никакие вояжи российских чиновников не способны изменить определенный Конституцией и законами Украины статус этих территорий, а лишь в очередной раз демонстрируют пренебрежение РФ общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе уставом ООН, резолюциями Генеральной ассамблеи ООН, а также обязательствами РФ за двусторонними и многосторонними договорами, сторонами которых является Украина и РФ", - добавили в ведомстве

Напомним, в конце июля несогласованный с украинской стороной визит в оккупированный Крым осуществил российских премьер-министр Дмитрий Медведев. Тогда украинский МИД также решительно осудил намерение российского политика принять участие в военном параде Черноморского флота РФ.

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