МЗС України уточнило інформацію про жертв аварії літака в Ірані

Жертвами аварії українського літака в Ірані стали 11 громадян України та 165 іноземців. Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає РБК-Україна.

За даними Пристайка, в результаті аварії літака української авіакомпанії МАУ загинули 11 громадян України - двоє пасажирів та 9 членів екіпажу. Також глава українського МЗС опублікував уточнений список загиблих.

Так, жертвами аварії українського літака в Тегерані стали:

82 громадянина Ірану;

63 канадця;

11 громадян України;

10 громадян Швеції;

4 громадянина Афганістану;

3 громадян Німеччини:

3 громадян Британії.

Нагадаємо, раніше в Раді національної безпеки та оборони заявили, що в результаті авіакатастрофи українського літака в Ірані загинули 11 громадян України. В українському відомстві повідомляють, що на борту літака української авіакомпанії МАУ перебували 2 українських пасажирів та 9 членів екіпажу.

Також РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким пасажирів і членів екіпажу українського літака, який розбився вранці 8 січня в Тегерані.

Крім того, у іранському Червоному Півмісяці повідомляли, що в результаті катастрофи українського літака в Тегерані загинули всі, хто був на борту.