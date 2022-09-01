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МЗС України про події навколо ЗАЕС: Росія порушує взяті на себе зобов'язання

Фото: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська ведуть масований обстріл коридору, по якому місія МАГАТЕ повинна проїхати до Запорізької АЕС. Тим самим, Росія порушує взяті на себе зобов'язання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення речника МЗС України Олега Ніколенка в Twitter.

"Порушуючи взяті на себе зобов'язання, російська армія посилено обстрілює коридор, яким із Запоріжжя до АЕС повинна проїхати місія МАГАТЕ", - написав він.

Також в МЗС України закликають Росію негайно припинити небезпечні провокації і надати МАГАТЕ безпечний прохід до станції.

Нагадуємо, російські війська з артилерії обстрілюють заздалегідь узгоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя в Запорізьку АЕС.

Крім того, напередодні візиту місії МАГАТЕ російські війська вдарили з мінометів по майданчику Запорізької АЕС. Внаслідок чого спрацював аварійний захист і відключився 5-й енергоблок.

Також з самого ранку окупанти обстрілюють Енергодар. За даними ГУР МО, над містом "працювала" група російських ударних вертольотів Ка-52, що завдавали ударів по житлових кварталах.

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