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ФСБ утримує кримських татар на адмінкордоні між Кримом та материковою Україною

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Четвер 19 серпня 2021 11:09
ФСБ утримує кримських татар на адмінкордоні між Кримом та материковою Україною Фото: кримських татар незаконно утримували на адмінкордоні чотири години (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Співробітники російської ФСБ утримують чотирьох кримських татар на адмінкордоні між окупованим Росією Кримом та материковою Україною. Адвокат називає таке утримування незаконним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднання правозахисників "Кримська солідарність".

Кримських татар тримали на адмінкордоні понад чотири години у підконтрольному Росії пункті пропуску "Армянськ".

"Утримуються чотири людини: Велієв Юнус і його 12-річна дочка Веліева Інсаф, Енвер Ельдар та Білялов Еміль", - повідомили правозахисники.

Адвокат Едем Семедляєв зазначив, що на гарячій лінії прикордонної ФСБ затримання пояснили "стандартною перевіркою". У той же час законом такі дії прикордонників не регламентовані, пояснив юрист.

Пізніше стало відомо, що всіх затриманих відпустили.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що єдиний шлях до звільнення кримських політв'язнів - прямі переговори з Володимиром Путіним.

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