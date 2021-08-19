ФСБ утримує кримських татар на адмінкордоні між Кримом та материковою Україною
Співробітники російської ФСБ утримують чотирьох кримських татар на адмінкордоні між окупованим Росією Кримом та материковою Україною. Адвокат називає таке утримування незаконним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднання правозахисників "Кримська солідарність".
Кримських татар тримали на адмінкордоні понад чотири години у підконтрольному Росії пункті пропуску "Армянськ".
"Утримуються чотири людини: Велієв Юнус і його 12-річна дочка Веліева Інсаф, Енвер Ельдар та Білялов Еміль", - повідомили правозахисники.
Адвокат Едем Семедляєв зазначив, що на гарячій лінії прикордонної ФСБ затримання пояснили "стандартною перевіркою". У той же час законом такі дії прикордонників не регламентовані, пояснив юрист.
Пізніше стало відомо, що всіх затриманих відпустили.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що єдиний шлях до звільнення кримських політв'язнів - прямі переговори з Володимиром Путіним.