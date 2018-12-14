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В Міноборони підтвердили інформацію про втрати ООС на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    14.12.2018 - 12:53
В Міноборони підтвердили інформацію про втрати ООС на Донбасі
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Вчора на Донбасі було зафіксовано 22 обстріли з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 13 грудня, в ході бойових дій загинули двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними Міноборони, вчора на Донбасі було зафіксовано 22 обстріли з боку проросійських бойовиків. 

"Вчора, внаслідок бойових дій із оборони України від збройної агресії РФ, загинули двоє наших військовослужбовців, 1973 та 1996 років народження", - повідомив Гуцуляк.

Крім того, за даними відомства, станом на 12 годину 14 грудня на Донбасі вже зафіксовано 4 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Втрат внаслідок бойових дій від початку поточної доби серед українських військових немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійські бойовики на лінії розмежування намагалися підірвати водогін Сіверський Донець - Донбас

Зазначимо, за минулу добу контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перетнули понад 41,5 тис. осіб та 4,8 тисячі транспортних засобів.

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