В Міноборони підтвердили інформацію про втрати ООС на Донбасі

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Вчора на Донбасі було зафіксовано 22 обстріли з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 13 грудня, в ході бойових дій загинули двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними Міноборони, вчора на Донбасі було зафіксовано 22 обстріли з боку проросійських бойовиків.

"Вчора, внаслідок бойових дій із оборони України від збройної агресії РФ, загинули двоє наших військовослужбовців, 1973 та 1996 років народження", - повідомив Гуцуляк.

Крім того, за даними відомства, станом на 12 годину 14 грудня на Донбасі вже зафіксовано 4 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Втрат внаслідок бойових дій від початку поточної доби серед українських військових немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійські бойовики на лінії розмежування намагалися підірвати водогін Сіверський Донець - Донбас.

Зазначимо, за минулу добу контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перетнули понад 41,5 тис. осіб та 4,8 тисячі транспортних засобів.