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У МЗС України викликали посла Угорщини через заяви Сійярто

Новини » Політика    04.07.2019 - 21:16
У МЗС України викликали посла Угорщини через заяви Сійярто
Фото: Єгор Божко та Іштван Ийдярто (mfa.gov.ua)

Сійярто в Канаді в черговий раз повторив свої слова про нібито "порушення прав угорського суспільства"

Міністерство закордонних справ України викликало на бесіду в офіс відомства посла Угорщини в Україні Іштвана Ийдярто через недавні висловлювання угорського глави МЗС Петер Сійярто в Торонто. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу МЗС.

Як повідомляється, під час бесіди т.в.о. міністра привернув увагу до того, що, незважаючи на всі зусилля української сторони, спрямовані на вирішення питань, які кидають тінь на дружній характер відносин між країнами, угорська сторона продовжує публічну риторику, яка викликає подив.

"Єгор Божок підкреслив, що в української сторони викликала здивування останні висловлювання міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в рамках Міжнародної конференції з питань реформ в Україні в Торонто, які не відповідають рекомендаціям Венеціанської комісії та попереднім домовленостям", - йдеться в повідомленні.

За повідомленнями ЗМІ, Сійярто в Канаді в черговий раз повторив свої слова про нібито "порушення прав угорського товариства" із-за прийнятого в Україні "Закону про освіту".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейський Союз відмовився від критики українського закону про освіту в проекті заяви саміт Україна - ЄС, який запланований у Києві 8 липня. Зокрема, зазначається, посли країн-членів ЄС схвалили 13 червня відповідну заяву і направили в Київ для подальших зауважень.

Крім того, Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй більшістю голосів заблокувала пропозицію Росії обговорити ухвалений Україною "мовний закон". Проти обговорення українського закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" проголосували шість країн: США, Франція, Великобританія, Німеччина, Бельгія і Польща.

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