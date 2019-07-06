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В Угорщині очікують від Зеленського вирішення мовного питання

Новини » Політика    06.07.2019 - 10:36
В Угорщині очікують від Зеленського вирішення мовного питання
Фото: Петер Сійярто (flickr.com-eu2017ee)

Сійярто очікує від Зеленського рішень щодо "мовного закону"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що очікує від президента України Володимира Зеленського вирішення мовного питання, яке виникло через "мовний" та "освітній" закони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як розповів Сійярто, зараз в Угорщині бачать надію в Зеленському і сподіваються, що він не буде проводити "антиугорську політику". Сійярто очікує від Зеленського рішень щодо "освітнього" та "мовного" законів, які викликали обурення в угорців.

"Зараз із новим українським президентом ми пов'язуємо нові сподівання. Оскільки він зробив досить обнадійливі заяви із цього приводу - і ми дійсно надіємося, що вслід за цими його словами будуть і дії. Сподіваємося, що його дії (можливо, після парламентських виборів) дозволять повернути наші двосторонні відносини на шлях, заснований на взаємній повазі, взаємній довірі та взаємній користі", - заявив глава угорського МЗС.

За словами Сійярто, Угорщину не влаштовують певні пункти українських законів щодо мови та освіти. Він додав, що для вирішення питань довкола цих законів було б достатньо всього декількох поправок.

"Якщо мова про освіту - то угорці, які живуть в Україні, мали стовідсоткову можливість навчатися рідною мовою до моменту, поки "освітній закон" не ухвалили. Тому ми щонайменше очікуємо поправки, яка відновить права угорців, які вони вже мали. Щодо "мовного закону" - то він практично "вбиває" шанси використовувати угорську у державному управлінні, культурі, медіа. Таким чином поправка, яка дасть можливість угорцям використовувати свою рідну мову у цих галузях, нас повністю задовольнить", - пояснив він.

Сійярто зазначив, що вразі повернення угорцям прав, які, на його думку, були обмежені українськими законами, Угорщина скасує вето на проведення засідань Україна-НАТО.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України викликало на бесіду посла Угорщини в Україні Іштвана Ийдярто через недавні висловлювання Сійярто в канадському Торонто. Сійярто в Торонто вчергове звинуватив Україну в нібито "порушенні прав угорського товариства" через прийняття "освітнього закону".

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