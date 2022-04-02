У МЗС України відреагували на намагання РФ використовувати експорт продовольства як зброю
Заступник Голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив світовій спільноті використанням обмеження експорту російської аграрної продукції до “недружніх” країн. У МЗС України зазначили, що дана заява порушує основні принципи Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС.
Повідомляється, що офіційний представник Росії відверто називав експорт продовольства зброєю. Фактично, підтверджуючи статус РФ як країни-агресора не лише у військовому та енергетичному, але і в продовольчому вимірі.
"Заява є черговим свідченням деструктивних дій РФ, які, зокрема, порушують основні принципи Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) - гарантування продовольчої безпеки та подолання голоду", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що заява експрезидента РФ є свідомою маніпуляцією, адже:
- у 2020 році РФ імпортувала тільки з ЄС, США та Канади харчової та аграрної продукції на суму щонайменше у 6,82 млрд доларів США (а не "нічого", як вважає заступник Голови Ради Безпеки Російської Федерації);
- за обсягами виробництва зерна Росію перевершують не лише Китай і Індія, як заявляє Медвєдєв, але і США, ЄС та Бразилія;
- якщо Росія перенаправить свої товарні потоки з одних країн до інших, це не вплине на світовий баланс зернових і насиченість ринків.
На світові ціни на продовольство впливає блокування Росією відвантажень з українських портів, мінування суднохідних шляхів, блокування посівних робіт в Україні через проведення військових дій та свідоме знищення української сільгосптехніки та інфраструктури.
Раніше ми повідомляли, що Медведєв назвав умови завершення війни з Україною.
Також ми писали, що Медвєдєв заявив, що Росія при загрозі може застосувати ядерну зброю.
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