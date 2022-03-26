Гарантії та договір. Медведєв назвав умови завершення війни з Україною

Війна Росії проти України може завершитися після підписання мирного договору з юридичними гарантіями виконання його пунктів. Москва наполягає на всіх своїх колишніх вимогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва для "РИА Новости" .

За його словами, на переговорах Росія має намір домогтися нейтрального статусу України, її демілітаризації і відмови від "використання нацистських ідеологічних законів". А основне завдання України - зберегтися як держава і забезпечити собі подальший розвиток.

"Юридичні гарантії та наявність самого договору набагато краще, ніж їх відсутність. І це спосіб вирішити цей конфлікт", - зазначив Медведєв.

Він також натякнув на те, що Росія буде рада приймати в "російській Ялті" делегації різних країн, які будуть вирішувати ті чи інші питання.