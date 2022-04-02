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В МИД Украины отреагировали на попытки РФ использовать экспорт продовольствия как оружие

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Суббота 02 апреля 2022 21:17
В МИД Украины отреагировали на попытки РФ использовать экспорт продовольствия как оружие Минитсерство иностранных дел Украины (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил мировому сообществу использованием ограничения экспорта российской аграрной продукции в "недружественные" страны. В МИД Украины отметили, что данное заявление нарушает основные принципы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.

Сообщается, что официальный представитель России откровенно называл экспорт продовольствия оружием. Фактически, подтверждая статус РФ как страны-агрессора не только в военном и энергетическом, но и в продовольственном измерении.

"Заявление является очередным свидетельством деструктивных действий РФ, которые, в частности, нарушают основные принципы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) - гарантирования продовольственной безопасности и преодоления голода", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что заявление экспрезидента РФ является сознательной манипуляцией, ведь:

  • в 2020 году РФ импортировала только из ЕС, США и Канады пищевой и аграрной продукции на сумму минимум в 6,82 млрд долларов США (а не "ничего", как считает заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации);
  • по объемам производства зерна Россию превосходят не только Китай и Индия, как заявляет Медведев, но и США, ЕС и Бразилия;
  • если Россия перенаправит свои товарные потоки из одних стран в другие, это не повлияет на мировой баланс зерновых и насыщенность рынков.

На мировые цены на продовольствие влияет блокирование Россией отгрузок из украинских портов, минирование судоходных путей, блокирование посевных работ в Украине из-за проведения военных действий и сознательное уничтожение украинской сельхозтехники и инфраструктуры.

Ранее мы сообщали, что Медведев назвал условия завершения войны с Украиной.

Также мы писали, что Медведев заявил, что Россия при угрозе может применить ядерное оружие.

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