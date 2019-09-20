Адвокат Трампа визнав, що просив владу України розслідувати справу Байдена

Фото: Рудольф Джуліані (GettyImages)

В США підозрюють Трампа в тиску на Україну з-за справи Байдена

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані визнав факт того, що просив владу України провести розслідування щодо Джо Байдена. Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

Спочатку Джуліані заперечував той факт, що просив президента України Володимира Зеленського розслідувати справу, в яку був залучений конкурент Трампа на майбутніх президентських виборах Джо Байден.

"Єдине, що я запитував про Джо Байдена, як це вийшло, що Луценко, який був призначений генпрокурором, закрив справу", - заявляв Джуліані.

На наступний питання, чи просив він продовжити розслідування щодо Джо Байдена, Джуліані відповів ствердно.

"Звичайно, я зробив це", - сказав він.

Після того, як Джуліані вказали на протиріччя в його відповідях, він сказав, що "не просив" провести конкретне розслідування, але просив Україну "вивчити звинувачення, пов'язані з моїм клієнтом, які побічно залучили Джо Байдена у велику схему хабарництва".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на початку вересня в США почали розслідування щодо можливого тиску з боку президента Америки Дональда Трампа та його адвоката Руді Джуліані на президента України Володимира Зеленського. Трампа підозрюють у тому, що він намагався натиснути на українську владу, щоб вона продовжила розслідування в відношенні сина Джо Байдена Хантера, який був членом правління української газової компанії Burisma, членів якої звинувачують в ухилянні від сплати податків.