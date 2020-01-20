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МЗС України вимагає від Британії виключити тризуб з терористичних символів

Новини » Політика     20.01.2020 - 15:26
МЗС України вимагає від Британії виключити тризуб з терористичних символів
Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Дипломати очікують офіційного коментаря британського Форін Офісу і поліції

У Міністерстві закордонних справ України вимагають виключити тризуб зі списку терористичних символів в "Керівництві з протидії екстремізму", поширеного британськими правоохоронними органами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

При цьому у відомстві зазначили, що очікують офіційного коментаря британського Форін Офісу і поліції.

"Державний герб України бере свій початок з Київської Русі і є одним із символів єдності України. Він широко використовується державними органами влади та громадськістю. Будь-яка прив'язка Державного герба України з екстремізмом ображає почуття мільйонів людей в Україні та за її межами", - йдеться в повідомленні.

При цьому в МЗС зажадали виключити українську державну символіку з посібника.

"Зараз ми очікуємо офіційний коментар британського Форін Офісу і поліції. Виходимо з того, що він буде оприлюднений найближчим часом. У разі підтвердження цього факту, вимагаємо виключити українську державну символіку з посібника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Великобританія внесла зображення тризуба, який є конституційним гербом України, в антитерористичне керівництво, розроблене поліцією.

Пізніше в посольстві України у Великобританії зажадали виключити державний символ з керівництва, і зазначили, що ніякі пояснення таких дій з боку Лондона не допустимі.

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