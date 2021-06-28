Чехія вимагає від Росії майже 30,5 млн доларів компенсації за вибухи у Врбетиці

Заступник міністра закордонних справ Чехії Мартін Смолек передав дипломатичну ноту послу Росії Олександру Змеєвському з вимогою повної компенсації шкоди, заподіяної вибухом у Врбетиці . Вони оцінюються у 650 мільйонів крон (приблизно 30,48 мільйона доларів США).

Смолек також заявив послу, що включення Чехії до списку "недружніх" держав є порушенням міжнародного права. Зокрема, Віденської конвенції про дипломатичні відносини та Договору про дружні відносини та співробітництво. Прага вимагає скасувати включення Чехії до цього списку.

Міністерство внутрішніх справ Чехії підготувало законопроект про розподіл компенсації за вибухи у Врбетиці. Всього для муніципалітетів та регіону передбачено 350 мільйонів крон, а для окремих громадян - 300 мільйонів.

Суми для муніципалітетів розподіляються відповідно до відстані від периметра ризику, а також відповідно до бюджетного визначення податків.

Передбачається, що гроші направлять для ремонту доріг, пошкоджених вивезенням боєприпасів, а також для розвитку некомерційних організацій, асоціацій тощо.