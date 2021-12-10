МЗС Росії про вступ України до НАТО: є ризик масштабного конфлікту в Європі

Російська Федерація пов'язує можливий вступ України до НАТО з ризиками масштабного військового конфлікту в Європі. Москві не подобається перспектива розміщень ракетних комплексів на українській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Росії .

Зокрема, в заяві йдеться про те, що НАТО нібито втягує Україну в альянс і підштовхує Київ до "агресивних кроків".

"Взято курс на втягування України до НАТО, що загрожує появою там ударних ракетних комплексів з мінімальним підлітковим часом до Центральної Росії та інших дестабілізуючих озброєнь. Така безвідповідальна поведінка створює неприйнятні загрози нашій безпеці, провокує серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту в Європі", - йдеться в заяві.