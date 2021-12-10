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МИД России о вступлении Украины в НАТО: есть риск масштабного конфликта в Европе

Новина українською →
Москва, Пятница 10 декабря 2021 18:06
МИД России о вступлении Украины в НАТО: есть риск масштабного конфликта в Европе Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Российская Федерация связывает возможное вступление Украины в НАТО с рисками масштабного военного конфликта в Европе. Москве не нравится перспектива размещений ракетных комплексов на украинской страны территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД России.

В частности, в заявлении говорится о том, что НАТО якобы втягивает Украину в альянс и подталкивает Киев к "агрессивным шагам".

"Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее стало известно, что Россия требует от НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины, которое было дано на саммите в Бухаресте в 2008 году.

Американское издание AP со ссылкой на источники в Государственном департаменте США писало, что вступление Украины в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшие 10 лет.

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