Навряд чи протягом найближчих 10 років: у США назвали терміни вступу України до НАТО

У Держдепі розповіли про терміни вступу України до НАТО. Членство країни в НАТО навряд чи буде схвалено протягом найближчих 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Associated Press .

"Високопоставлені представники Держдепу сказали Україні, що її членство в НАТО навряд чи буде схвалено протягом найближчих 10 років", - наводить агентство слова чиновника.

Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що не очікував, що сили НАТО будуть боротися з Росією з українськими військами в разі вторгнення, проте розраховував на підтримку Альянсу.

"Ми просимо допомогти нам уникнути війни або, якщо у нас немає альтернативи через готовність Росії почати війну, допомогти нам зміцнити нашу армію", - сказав міністр закордонних справ.