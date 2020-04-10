МЗС Росії відреагував на заяву Кулеби про нормандський саміт

На сьогодні рано говорити про терміни проведення наступного саміту "нормандської четвірки", до цього мають бути виконані домовленості саміту в Парижі. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міністерство закордонних справ Росії.

Повідомляється, що на сьогодні про замороження нормандського формату мови не йде, контакти тривають, проте поки немає результатів, крім обміну полоненими.

"Говорити про нові дати нормандського саміту можна буде тільки після руху у виконанні Києвом зобов'язань саміту в Парижі. Москва очікує, що Київ почне "всерйоз працювати" над виконанням зобов'язань нормандського саміту в Парижі", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ намагається заручитися згодою інших країн нормандського формату для проведення саміту "четвірки". При цьому він заявив, що саміт може пройти в режимі відеоконференції, хоча цей момент ще не обговорювався.

Нагадаємо, в кінці березня керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що "нормандська четвірка" зустрінеться після повного припинення вогню на Донбасі і прогресу у виконанні мінських угод.

До цього Німеччина та Франція зробили спільну заяву щодо Донбасу, заявивши, що бойовики перешкоджали роботі спостерігачів ОБСЄ під прикриттям пандемії коронавірусу.

