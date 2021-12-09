ru ua
Пт, 10 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

МЗС Росії засудило військову допомогу ЄС для України: переговори зайшли в глухий кут

Новость на русском →
Москва, Четвер 09 грудня 2021 16:06
МЗС Росії засудило військову допомогу ЄС для України: переговори зайшли в глухий кут Фото: офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: Олександр Мороз

Міністерство закордонних справ Росії засуджує рішення Євросоюзу про виділення 31 млн євро на військову допомогу для України. У Москві вважають, що це не сприяє мирному врегулюванню на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За словами офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової, Євросоюз включився в нібито процес мілітаризації України.

"2 грудня Рада ЄС прийняла рішення про виділення 31 млн євро на військово-технічну допомогу Збройним силам України. Дане рішення ніяк не сприяє миру на Донбасі. На цьому тлі переговори з мирного врегулювання фактично зайшли в глухий кут", - додала вона.

Вона уточнила, що вчорашні переговори Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в черговий раз завершилися безрезультатно.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЄС вирішив надати Україні 31 млн євро для зміцнення оборонних здібностей. Пакет включатиме матеріально-технічну допомогу для розвитку та зміцнення потенціалу Збройних сил України.

Сьогодні міністри закордонних справ Німеччини та Франції заявили, що хочуть якнайшвидше провести нормандську зустріч на рівні міністрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Донбас
NEWS
Є три нюанси. Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: що потрібно для участі
Є три нюанси. Тисячу за вакцинацію поки отримають не всі: що потрібно для участі
DAILY
"Нафтогаз" йде на біржу. Як і де продаватимуть газ українського видобутку
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" йде на біржу. Як і де продаватимуть газ українського видобутку