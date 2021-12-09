МЗС Росії засудило військову допомогу ЄС для України: переговори зайшли в глухий кут

Міністерство закордонних справ Росії засуджує рішення Євросоюзу про виділення 31 млн євро на військову допомогу для України. У Москві вважають, що це не сприяє мирному врегулюванню на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За словами офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової, Євросоюз включився в нібито процес мілітаризації України.

"2 грудня Рада ЄС прийняла рішення про виділення 31 млн євро на військово-технічну допомогу Збройним силам України. Дане рішення ніяк не сприяє миру на Донбасі. На цьому тлі переговори з мирного врегулювання фактично зайшли в глухий кут", - додала вона.

Вона уточнила, що вчорашні переговори Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в черговий раз завершилися безрезультатно.