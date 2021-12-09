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МИД России осудил военную помощь ЕС для Украины: переговоры зашли в тупик

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Москва, Четверг 09 декабря 2021 16:06
МИД России осудил военную помощь ЕС для Украины: переговоры зашли в тупик Фото: официальный представитель МИД России Мария Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: Александр Мороз

Министерство иностранных дел России осуждает решение Евросоюза о выделении 31 млн евро на военную помощь для Украины. В Москве считают, что это не способствует мирному урегулированию на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Евросоюз включился в якобы процесс милитаризации Украины.

"2 декабря Совет ЕС принял решение о выделении 31 млн евро на военно-техническую помощь вооруженным силам Украины. Данное решение никак не способствует миру на Донбассе. На этом фоне переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик", - добавила она.

Она уточнила, что вчерашние переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в очередной раз завершились безрезультатно.

Напомним, ранее стало известно, что ЕС решил предоставить Украине 31 млн евро для укрепления оборонных способностей. Пакет будет включать материально-техническую помощь для развития и укрепления потенциала Вооруженных сил Украины.

Сегодня министры иностранных дел Германии и Франции заявили, что хотят как можно быстрее провести нормандскую встречу на уровне министров.

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