МИД России осудил военную помощь ЕС для Украины: переговоры зашли в тупик

Министерство иностранных дел России осуждает решение Евросоюза о выделении 31 млн евро на военную помощь для Украины. В Москве считают, что это не способствует мирному урегулированию на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Евросоюз включился в якобы процесс милитаризации Украины.

"2 декабря Совет ЕС принял решение о выделении 31 млн евро на военно-техническую помощь вооруженным силам Украины. Данное решение никак не способствует миру на Донбассе. На этом фоне переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик", - добавила она.

Она уточнила, что вчерашние переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в очередной раз завершились безрезультатно.