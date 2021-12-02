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Рада ЄС надасть Україні 31 млн євро для зміцнення оборонного потенціалу

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Четвер 02 грудня 2021 14:54
Рада ЄС надасть Україні 31 млн євро для зміцнення оборонного потенціалу Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Рада Європейського союзу вирішила надати Україні 31 млн євро для зміцнення оборонних здібностей. Пакет включатиме матеріально-технічну допомогу для розвитку та зміцнення потенціалу Збройних сил України.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter.

"Важливі новини з Брюсселя. Рада ЄС прийняла рішення надати Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних можливостей в рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру. Високо цінуємо цей крок, який ще раз засвідчив стратегічний характер відносин Україна-ЄС", - написав міністр.

При цьому він підкреслив, що пакет допомоги надали після тривалих дискусій українських і європейських дипломатів.

"Українська дипломатія наполегливо і системно працювала над досягненням цього результату і, нарешті, маємо позитивне рішення - завдяки тривалій і плідній дискусії українських дипломатів з інститутами Євросоюзу і його державами - членами", - написав Кулеба.

Він також додав, що пакет включатиме допомогу для ЗСУ.

"Пакет допомоги включатиме надання матеріально-технічної допомоги для розвитку та зміцнення потенціалу Збройних Сил України за чотирма напрямками: медицині, інженерним можливостям та заходам з розмінування, мобільності та логістики, кібербезпеки", - додав міністр.

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