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У Зеленського виключили повернення полонених за всяку ціну

Новини » Політика    01.07.2019 - 11:09
У Зеленського виключили повернення полонених за всяку ціну
Фото: Андрій Богдан (Віталій Носач/РБК-Україна)

Для команди президента повернення полонених українців є пріоритетним питанням

Глава Офісу президента Андрій Богдан виключає повернення полонених за всяку ціну. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Богдан заявив, що для команди президента повернення полонених українців є пріоритетним питанням.

"Будь-якими (способами, - ред.) - немає. Так, для нас це пріоритетно повернути наших людей, не тільки моряків, а всіх. І розширити далі по переговорам", - сказав він, відповідаючи на питання, як рухається питання переговорів з Росією .

Нагадаємо, раніше посол України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що звільнення українських моряків з полону було однією з умов повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи. Він розповів, що для повернення до складу асамблеї в статусі повноправного учасника РФ повинна була виконати три умови: звільнити військовополонених моряків, допустити комісара РЄ з прав людини в Крим і сплатити внески до Ради Європи.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Росії Володимир Путін відповів на звернення президента України Володимира Зеленського про звільнення 24 українських моряків, захоплених в Керченській протоці. Глава РФ заявив, що питання військовополонених українських моряків "вирішиться спокійно, в робочому режимі". Також він назвав ситуацію із захопленням судів і моряків - "провокацією з боку української армії".

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