У МЗС РФ заявили про намір використовувати право спостерігати за виборами в Україні

У РФ заявили про намір відправити в Україну короткострокових спостерігачів місій БДІПЛ

Россия намерена использовать свое право участвовать в наблюдении за выборами президента в Украине в марте 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий МИД РФ.

Сообщает, что РФ получила запрос Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на командирование краткосрочных наблюдателей.

"12 февраля в МИД России поступил циркулярный запрос БДИПЧ ОБСЕ на командирование краткосрочных наблюдателей в состав международной миссии по мониторингу президентских выборов в Украине 31 марта сего года. Российские кандидатуры в состав краткосрочного компонента миссии будут должным образом направлены в БДИПЧ в соответствии с полученным приглашением", - заявили в российском ведомстве.

В России рассчитывают, что российским наблюдателям "будут предоставлены все необходимые условия для выполнения функций международного наблюдения".

Краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования, члены долгосрочного компонента отслеживают весь ход избирательного процесса до, во время и после выборов.

Напомним, 7 февраля Верховная рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине.

Также накануне в Бюро по демократическим институтам и правам человека выразили сожаление по этому поводу. В организации подчеркнули, что наблюдатели в миссиях по контролю за выборами представляют не свои страны, а всю ОБСЕ.

Позже в МИД РФ заявили, что не будут направлять своих представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ на выборы 2019 в Украине.