МЗС РФ повернуло Україні дві ноти протесту

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова повідомила, що російські дипломати повернули МЗС України дві ноти протесту, які стосувалися подій в контрольованих Росією українських регіонах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

Захарова наголосила на тому, що Москва "не є стороною конфлікту на південному сході України" (тобто на Донбасі, - ред.) і "не здійснює контроль над територією Донбасу".

Також речниця російського МЗС заявила, що "питання приналежності Криму закрите" і що "Крим і Севастополь у 2014 році добровільно возз’єдналися з Росією".

"Всі ноти протесту щодо дій російської влади… будуть і надалі повертатися українській стороні у зв’язку з відсутністю підстав для їхнього розгляду", - сказала Захарова.

Мова йде про дві надіслані раніше ноти протесту - у зв’язку з археологічними розкопками і земляними роботами в окупованому Криму, а також ноту протесту, в якій Київ вимагав від Москви звіту про заходи, які вживаються Росією для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції в Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку із візитом президента Росії Володимира Путіна до тимчасово окупованого Криму.

РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Німеччину і Францію нібито у зриві створення Консультативної ради за участі представників ОРДЛО.