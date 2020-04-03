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У Росії заявили про зрив створення Консультативної ради з ОРДЛО

Новини » Політика     03.04.2020 - 08:47
У Росії заявили про зрив створення Консультативної ради з ОРДЛО
Фото: МЗС Росії (twitter.com/MID_RF)

Росія звинуватила у зриві Францію і Німеччину

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Німеччину і Францію нібито у зриві створення Консультативної ради за участі представників ОРДЛО. Про це повідомляє прес-служба російського відомства.

У МЗС РФ зазначили, що спочатку був підписаний мінський протокол, а потім за прикладом Франції і Німеччини від домовленостей відмовився і Київ.

"На жаль, після наміченого прориву стали відбуватися дивні речі. В ході телефонних переговорів помічників "нормандських" лідерів Берлін і Париж під різними приводами йшли від підтримки домовленостей" - йдеться у повідомленні.

У РФ заявили, що всі ці події нібито "скидаються на добре скоординовану лінію".

"Всі ці події скидаються на добре скоординовану лінію. Не хочеться вірити, що за нею ховається спроба торпедувати зрушення на переговорах з подолання внутрішньоукраїнської кризи і одночасно перекласти відповідальність за створений тупик на Росію і Донбас", - додали у відомстві.

Раніше РБК-Україна писало, що ідея про створення Консультативної ради викликана необхідністю консультацій з представниками ОРДЛО, згаданих у Комплексі заходів друге мінських угод. При цьому українська сторона хоче, щоб ОРДЛО в раді представляли патріоти-переселенці.

Також повідомлялося, що про створення консультативної ради з ОРДЛО може бути прийняте після консультацій з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

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